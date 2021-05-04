Слова Климкина о водной блокаде Крыма в Госдуме назвали «хайпом»

https://static.news.ru/photo/7a4dfb84-ad18-11eb-a8cd-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Киеву следует сохранить водную блокаду полуострова, нужно считать «хайпом». Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщает РИА Новости.

Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что Климкин любит придумывать планы по «возвращению» Крыма, «оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе», а результата нет.

Бальбек признал, что на полуострове есть проблемы с водой, однако, по его словам, природа поспособствовала наполнению водохранилищ Крыма и теперь графики подачи воды откорректированы.

И здесь господин Климкин не угадал, — указал депутат.

Ранее стало известно, что водная блокада Крыма является верным способом заставить Россию вернуть полуостров. Такое мнение высказал Павел Климкин. По мнению политика, если Киев возобновит подачу воды, это фактически станет признанием Крыма частью Российской Федерации.