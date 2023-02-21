Слова Байдена довели до слез ведущую Sky News Australia в прямом эфире

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи рассмеялась до слез после показа серии оговорок президента Соединенных Штатов Джо Байдена, передача транслировалась в прямом эфире. Она с иронией отметила, что медицинское обследование американского лидера не выявило у него никаких признаков снижения когнитивных способностей.

Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США, более того — всем свободным миром, чем нынешний главнокомандующий, — сказала телеведущая.

Ранее Байден в очередной раз оговорился, говоря о числе женщин в своей администрации. По его словам, более половины сотрудников Белого дома — женщины, но в итоге он запутался и сказал, что только половина женщин в его администрации являются женщинами.

До этого американский лидер в ходе разговора с украинсй Владимиром Зеленским коллегоким назвал граждан Украины иранцами. Перед этим Байден перепутал Украину с Ираком. Это произошло, когда он выступал во Флориде и говорил об инфляции, тогда он обвинил в кризисе Россию. Он заявил, что инфляция стала мировой проблемой из-за войны в Ираке. Потом президент США поправился, добавив, что подумал об Ираке, поскольку там погиб его сын.