Следствие: рейс MH17 сбила выпущенная со стороны сепаратистов ДНР ракета

https://static.news.ru/photo/805c273c-aa5b-11ea-b9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Международная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 пришла к выводу, что сбившая самолёт ракета могла быть выпущена только из-под посёлка Первомайский. Эта территория Донбасса тогда полностью контролировалась сепаратистами.

Расследование было проведено в отношении других потенциальных мест запуска, но не выявило фактов, которые бы указывали на то, что самолёт был сбит из- под населённых пунктов Амвросиевка, Енакиево, Снежное, — заявил на судебных слушаниях голландский прокурор Тейс Бергер.

Российскую версию о том, что ракету пустили из Зарощенского следствие проверило и отвергло как несостоятельную:

Расследование показало, что никакого запуска ракеты оттуда не производилось, а спутниковые изображения, имеющиеся в распоряжении Минобороны РФ, являются неверными или сделанными в другое время.

Кроме того, добавил прокурор, согласно расчётам бельгийских и голландских экспертов, Зарощенское «находится за пределами зоны, откуда мог быть сбит самолёт».

Также следствие рассмотрело ряд версий о происхождении зенитной установки и пришло к вводу, о непричастности к приведению её в действие украинской стороной.

Так, никаких улик, которые бы указывали на то, что MH17 в тот день был в зоне поражения украинскими вооруженными силами, обнаружено не было. Также была изучена версия о том, что ракета была перевезена на территорию Украины ещё в 1986 году. В ходе этого расследования, по словам прокурора, выяснилось, что российские записи по ракете не полностью соответствуют украинским записям соответствующего подразделения и что различные части российских документов не соответствуют тому, что было выявлено в ходе расследования.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх людей (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий самопровозглашённоц ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальных судят заочно.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут рассекретить данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing. При этом американская сторона дала возможность голландским прокурорам в конфиденциальном порядке ознакомиться с этой информацией.