Следователи выяснили состояние двигателей рухнувшего в Индонезии Boeing

Следствие приступило к расшифровке данных бортового самописца авиалайнера Boeing 737-524, разбившегося в Индонезии.
Согласно первым результатам, двигатели самолёта находились в исправном состоянии и работали без отклонений,
Пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал в Яванское море недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа.
Поисково-спасательная группа нашла место крушения и обломки Boeing на глубине 23 метров. Причины катастрофы устанавливаются, но версия о разрыве самолёта в воздухе уже исключена.
Как писал ранее NEWS.ru, второй самописец лайнера пока не найден. Специалисты не могут уловить его сигнал с помощью имеющегося у них оборудования. Поиски чёрного ящика, а также жертв крушения продолжаются.