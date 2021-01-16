Следователи выяснили состояние двигателей рухнувшего в Индонезии Boeing

https://static.news.ru/photo/2fd706b6-58dd-11eb-8be1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Следствие приступило к расшифровке данных бортового самописца авиалайнера Boeing 737-524, разбившегося в Индонезии.

Согласно первым результатам, двигатели самолёта находились в исправном состоянии и работали без отклонений, сообщает Daily Mail. Тем самым специалисты подтвердили слова главы комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно о том, что все системы лайнера действовали вплоть до самой катастрофы.

Пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал в Яванское море недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа.

Поисково-спасательная группа нашла место крушения и обломки Boeing на глубине 23 метров. Причины катастрофы устанавливаются, но версия о разрыве самолёта в воздухе уже исключена.

Как писал ранее NEWS.ru, второй самописец лайнера пока не найден. Специалисты не могут уловить его сигнал с помощью имеющегося у них оборудования. Поиски чёрного ящика, а также жертв крушения продолжаются.