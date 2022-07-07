Sky News: уже 50 политиков покинули британское правительство

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Число политиков, которые покинули правительство Великобритании из-за скандала с продвижением парламентария-консерватора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах, достигло 50. Премьер-министру Борису Джонсону грозит перестройка кабмина, если он останется на своем посту, сообщает Sky News.

Телеканал отмечает, что в общей сложности британское правительство покинули 19 министров, 16 из которых подали в отставку в течение одного дня. Тем самым был побит рекорд 1932 года, когда свои посты оставили сразу 11 министров.

Самому Джонсону необходимо продержаться еще около месяца, если он хочет превзойти срок пребывания на посту премьера своей предшественницы Терезы Мэй. В противном случае он станет четвертым главой правительства с самым коротким сроком работы со времен Второй мировой войны. Джонсон заявил, что намерен «продолжать идти вперед», несмотря на участившиеся призывы уйти в отставку.

Первыми британский кабмин два дня назад покинули главы Министерства здравоохранения и Минфина Саджид Джавид Риши Сунак. Они сочли, что действия Джонсона расходятся с принципами Консервативной партии, а также отметили, что кабмину нужно более серьезное и компетентное руководство. За этим последовали другие громкие отставки.

Сам Джонсон заявил, что не станет подавать в отставку в трудные для правительства времена. По его словам, это может привести к хаосу и нестабильности.