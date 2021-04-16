Стало известно, чем болел скончавшийся после вакцинации Covishield украинец

https://static.news.ru/photo/5a834624-9f67-11eb-95ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Львовской области, который скончался на следующий день после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca/Covishield, страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщил глава украинского региона Максим Козицкий.

По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность, — написал в Facebook Козицкий.

Как писал NEWS.ru, ранее Козицкий сообщил, что на следующий день после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield умер мужчина 63 лет. Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19. Он отметил, что этот случай сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской администрации.

Ранее провизор аптеки в военном госпитале Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве назвали острый мозговой инсульт. Провизор страдал тяжёлыми заболеваниями сердца и сосудов, диабетом и имел ряд других сопутствующих болезней.