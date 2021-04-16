Украинец умер после вакцинации препаратом Covishield

https://static.news.ru/photo/ae67a94e-9f56-11eb-a216-96000091f725_660.jpg Фото: Sultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Львовской области скончался на следующий день после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca/Covishield. Об этом сообщил глава области Максим Козицкий.

Умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской обладминистрации, 15 апреля мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield. Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19, — написал в Facebook Козицкий.

Он отметил, что этот случай сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской администрации.

Руководитель региона подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Как писал NEWS.ru, в марте провизор аптеки в военном госпитале Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве называют острый мозговой инсульт. Вакцинацию он прошёл 15 марта, а на следующий день его госпитализировали с подозрением на инсульт. Провизор страдал тяжёлыми заболеваниями сердца и сосудов, диабетом и имел ряд других сопутствующих болезней.