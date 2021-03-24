Ещё один украинец скончался после вакцинации препаратом от AstraZeneca

Провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca.
Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве
Минздрав заявляет, что аллергии к любому из компонентов препарата у покойного не было. Дозами из той же упаковки вакцины 15 марта привили ещё девять человек. Ни у кого из них не зафиксировано негативных побочных эффектов.
Ранее женщина, состоящая на военной службе по контракту, умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, писал NEWS.ru.
500 тысяч доз вакцины AstraZeneca доставили на Украину из Индии 23 февраля. На следующий день в стране стартовала прививочная кампания, она уже охватила 121 929 человек. Пока для украинцев доступен только один препарат.