Ещё один украинец скончался после вакцинации препаратом от AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/3189c7f8-8cd3-11eb-a3dd-96000091f725_660.jpg Фото: H.Bilbao/Global Look Press

Провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca.

Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве называют острый мозговой инсульт. Уточняется, что мужчина скончался 24 марта в 07:10 (08:10 мск) в клинической больнице № 3 Черновцов. Вакцинацию он прошёл 15 марта, а на следующий день его госпитализировали с подозрением на инсульт. Провизор страдал тяжёлыми заболеваниями сердца и сосудов, диабетом и имел ряд других сопутствующих болезней, уточнили в ведомстве.

Минздрав заявляет, что аллергии к любому из компонентов препарата у покойного не было. Дозами из той же упаковки вакцины 15 марта привили ещё девять человек. Ни у кого из них не зафиксировано негативных побочных эффектов.

Ранее женщина, состоящая на военной службе по контракту, умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, писал NEWS.ru.

500 тысяч доз вакцины AstraZeneca доставили на Украину из Индии 23 февраля. На следующий день в стране стартовала прививочная кампания, она уже охватила 121 929 человек. Пока для украинцев доступен только один препарат.