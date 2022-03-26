СК РФ начал расследование жестокого обращения украинских военных с пленными

Участники движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), находящиеся у власти в Афганистане с августа 2021 года, ввели в стране раздельное посещение парков для мужчин и женщин, сообщает Aamaj News. По данным агентства, женщинам можно посещать парки в воскресенье, понедельник и вторник, а мужчинам — в среду, четверг, пятницу и субботу.

Женщины могут посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота, — говорится в указе министерства добродетели и порока. Талибы...