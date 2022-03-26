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СК РФ начал расследование жестокого обращения украинских военных с пленными

19:28, 27 марта 2022
СК РФ начал расследование жестокого обращения украинских военных с пленными
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать расследование фактов жестокого обращения и пыток украинских военных с пленными, об этом сообщает пресс-служба СКР. Ранее в интернете появились кадры издевательств над пленными, предположительно, на одно из баз ВСУ около Харькова.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими,указано на сайте СК РФ.

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