Ситуация у Работино, Бахмута, Клещеевки 21 сентября, куда наступают ВС РФ

Фото: МО РФ

Российская армия смогла прервать атаки ВСУ в районе Новопрокоповки, пишет Readovka. Какая сейчас обстановка сложилась в Запорожье и на других участках фронта?

Ситуация у Работино 21 сентября, последние новости

«Наши прервали атаки боевиков в районе Новопрокоповки, в том числе контратакуя у Работино. Тем временем ВСУ активно давят на Вербовое. Продолжаются бои в районе Приютного. ВКС России уничтожили украинский Су-24М в районе Нововладимировки Николаевской области», — пишет Readovka.

WarGonzo отметил, что на Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытались продвинуться к Новопрокоповке и Вербовому.

«Но уже не столь интенсивно. Причина — контратаки ВС РФ во фланги, которые были в предыдущие дни. Они заставили украинское командование всерьез озаботиться обороной на этих участках. Сейчас там пауза. Под обстрелами позиции ВСУ в населенных пунктах Новоданиловка, Работино и Малая Токмачка. Российские — в Токмаке, Копанях, Ильченкове и Новопокровке», — сообщил источник.

Американский Институт изучения войны пишет, что украинские силы 20 сентября продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не добились каких-либо успехов.

«На Ореховском участке украинское командование сконцентрировало основные усилия на прорыве обороны в районе Вербового», — отметил «Рыбарь».

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация у Бахмута и Клещеевки 21 сентября, последние новости

«На Бахмутском направлении российские войска вновь контратаковали в районе Андреевки и Клещеевки. ЛБС не изменилась. Встречные бои у Берховки. ВСУ пытаются перехватить утраченную инициативу на этом участке», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» пишет, что на южном фланге обороны Бахмута украинские подразделения вновь попытались продвинуться в районе Клещеевки.

«Российские войска оперативно вскрыли планы противника и пресекли их концентрированным артиллерийским огнем», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Ситуация на Времьевском участке, под Угледаром и на других участках фронта, последние новости

«На Времьевском участке сохраняется относительное затишье: стороны проводят ротацию и готовятся к возобновлению боевых действий.

«Эпизодические безуспешные вылазки со стороны ВСУ фиксируются севернее Приютного и у Старомайорского», — пишет «Рыбарь».

WarGonzo передает, что на Угледарском участке ВСУ после артподготовки с севера атаковали Приютное.

«Без продвижения. В остальном артиллерийские дуэли. ВС РФ работали по украинским позициям в Старомайорском и Урожайном. ВСУ — по российским в Заветном Желании, Старомлыновке, Керменчике и Новодонецком. На Донецком фронте традиционные штурмовые действия ВС РФ в Марьинке. Без успеха. На Луганском направлении украинские войска сумели вернуть себе часть позиций в Новоселовском. Российские — возобновили наступление на Петропавловку и Синьковку», — добавил источник.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что российские войска продвинулись на линии Авдеевка — Донецк.

«Украинские силы продолжили наступление на границе ДНР и Запорожской областей, но не добились каких-либо успехов. Российские силы уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы украинского спецназа в районе Казацкого, а также Алешкинского и Переяславского островов», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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