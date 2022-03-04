Сингапур запретил поставку всей электроники в Россию

Эспортный контроль на товары, которые могут быть использованы в качестве оружия или способствовать проведению киберопераций, вводят для России власти Сингапура. Таким образом там ответили на проведение Россией военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении сингапурского МИД.

Мы вводим запрет на поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность, — говорится в сообщении, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сингапур запретил своим финансовым институтам совершать операции с российским Центробанком, заключать с ним сделки, а также предоставлять финансовые услуги, способствующие привлечению капитала.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.