Симптом русофобии: сенатор оценил инцидент с пьяными солдатами НАТО

https://static.news.ru/photo/32b36938-c7b4-11eb-a69c-96000091f725_660.jpg Сергей Цеков Фото: РИА Новости

Сообщения британской прессы о причастности российских разведчиков к происшествию с пьяными солдатами НАТО на российско-эстонской границе указывает на симптом русофобии, который присутствует во всём английском обществе. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

Глупость какая-то. Это уже симптом всей британской политической верхушки, они во всём обвиняют Россию. По этому же пути идут средства массовой информации Великобритании. Это симптом, можно сказать, что всё английское общество больно русофобией и русоненавистничеством. Удивительно, что они этого не понимают. Если они начнут понимать это, то начнут выздоравливать, это пойдёт на благо Англии, — считает Цеков.

По его словам, такое отношение к России в Англии было ещё в середине XIX века, в период Крымской войны. Если почитать, что писали в тот период британцы, то может сложиться мнение, что они пишут о сегодняшних событиях, хотя это было более 150 лет назад.

Врождённая ненависть к России, врождённая с молоком матери, — добавил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что иногда негативное отношение к России принимает глупые формы, например, когда журналисты начинают утверждать, что английские военнослужащие напились, потому что на них повлияла российская разведка. Цеков отмечает, что для британцев русские всегда были «непонятной нацией, с непонятным менталитетом, с огромной территорией», которые постоянно «вмешиваются» в дела Англии.

Мы просто не должны лелеять надежду, что их отношение к нам может изменится, не изменится. В ближайшей перспективе я не вижу изменений, — резюмировал сенатор.

Ранее шесть британских солдат в составе группы НАТО прибыли в Эстонию на поезде. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и устроили дебош. После этого военных сняли с поезда. Британское издание The Mirror увидело в этом происшествии действия «агентов Путина». Якобы российские разведчики воспользовались произошедшим, чтобы дискредитировать Североатлантический альянс на границе. Эксперт по России Брюс Джонс заявил, что «агенты Путина могли специально подстроить этот инцидент».