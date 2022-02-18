Сигнал из Израиля: Россию просят урезонить Асада

В ходе своего визита в Москву лидер друзской общины Израиля Муафак Тариф передал российским дипломатам те требования, которые назрели у жителей Сувейды, провинции на юге Сирии, оказавшейся в этом месяце в эпицентре протестной активности. Мирные манифестации местных жителей начинались с социально-экономических призывов, однако теперь этот преимущественно друзский район, который вернулся под контроль Дамаска в 2018 году, волнует расширение политических прав.

Содержательную часть того, что Тариф передал российским официальным лицам, раскрыло агентство North Press. По его данным, община Сувейды попросила у России «найти механизм оказания помощи друзскому народу в этом районе и разработать социальные и экономические проекты» для того, чтобы восстановить уровень жизни. В частности, местные жители рассчитывают, что будет облегчено движение на границе с соседней Иорданией для того, чтобы можно было развивать торговлю и стимулировать экономический рост. Отдельно от России ждут, что она окажет воздействие на президента Башара Асада для того, чтобы права друзов, представляющих основу населения Сувейды, были зафиксированы в сирийской конституции.

По данным North Press, российские дипломаты пообещали обсудить предложения с Министерством обороны, правительством в Дамаске и силами на местах.

Антиправительственные волнения начались в юго-восточной провинции в начале этого месяца. Причиной стало решение президентского дворца наложить ограничения на действие субсидий для приобретения базового продовольствия. После их введения тысячи сирийских семей оказались вынуждены покупать нужные товары по рыночной цене. На этом фоне местные жители выступили с требованием восстановить субсидии и улучшить общие условия в провинции, которая на «льготных» условиях вернулась под контроль правительства в 2018 году вместе с другими южными районами при посредничестве России, США, Израиля и Иордании. Столкнувшись с протестом, Дамаск направил на юг свои силы безопасности.

Неспокойный юг

Юг Арабской Республики, который считается «колыбелью сирийской революции», демонстрирует свой протестный потенциал не первый год после возвращения в лоно государственной системы под контролем Асада. В минувшем году крупным очагом военного мятежа здесь стала находящаяся рядом с Сувейдой провинция Дераа. В триггер тогда превратилось требование центральных властей сдать лёгкое вооружение. Оно было адресовано оставшимся здесь бывшим повстанцам, амнистированным по условиям мирной сделки 2018 года. Притом что сохранение на руках такого оружия было предусмотрено «мирным переходом» провинций под контроль Дамаска. Местные жители выразили несогласие.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Параллельно симптомы конфликта в минувшем году появились и в Сувейде, где бывшие повстанцы обвинили близкие к президентскому дворцу иррегулярные формирования в эскалации насилия. На этом фоне лидеры общин двух соседствующих друг с другом провинций начали организовывать между собой совместные встречи для того, чтобы обсудить перспективы создания на юге автономного региона. По некоторым данным, локальные структуры власти даже попытались обратиться за помощью к соседним государствам. На этом фоне иорданский король Абдалла прибыл в Москву, чтобы обсудить обстановку вблизи рубежей его страны. Впрочем, после российского посредничества в Дераа ситуация относительно нормализовалась.

Сирия без иностранцев

Как замечает турецкий исследовательский центр «Джусур», призывы нынешних протестов в Сувейде очень быстро переросли из экономических в общеполитические. Более того, по его наблюдениям, участники манифестаций, которые в первые недели обернулись блокированием стратегической транспортной инфраструктуры, выступили с требованием «очистить» Сирию от иностранного влияния. Это проиллюстрировал прозвучавший во время антиправительственных выступлений лозунг «Ни Восток, ни Запад».

Сокращение насилия требует достижения социальной справедливости, обеспечения надлежащего уровня жизни, распространения культуры закона и подотчётности, — заявила социолог Маха аль-Сайед, комментируя ситуацию.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Протестная активность в этих районах, как говорят турецкие исследователи, так и будет носить повторяющийся характер. Причиной тому служит комплекс факторов: не только равнодушие центральных властей к сбалансированной социальной политике, но и систематические попытки организовать призыв на воинскую службу представителей местных общин, которые придерживаются довольно оппозиционных взглядов. Отдельную ситуацию создают усилия Ирана по закреплению военного присутствия в этих районах, чтобы держать Израиль «на прицеле».

Не исключено, что сохранение этих проблем будет усиливать желание южан увеличить свою политическую субъектность, которой некоторые могут добиваться и силовыми методами.