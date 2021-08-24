Король Иордании раскрыл Путину планы на юг Сирии

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и иорданским королём Абдаллой II привлекли внимание арабских СМИ в связи с ситуацией на юге Сирии. Граничащие с Хашимитским королевством районы Арабской Республики продолжают бунтовать против порядков официального Дамаска, несмотря на примирение трёхлетней давности, которое было согласовано при участии России, США, Израиля и Иордании. Для Аммана принципиально важно стабилизировать обстановку у своих рубежей. В связи с этим арабские издания пишут о его готовности к согласованию с Россией нового мирного уравнения между Дамском и мятежниками.

Приезд Абдаллы на форум «Армия-2021» приобрёл особое значение в связи с обострением обстановки на юге Сирии, приводит саудовское издание Asharq al-Awsat мнение российских и иорданских высокопоставленных источников. По их словам, это было едва ли не осевой темой переговоров между иорданским королём и российским лидером. Мятеж бывших сирийских повстанцев, который, по некоторым данным, сохраняет свой потенциал в провинции Дераа, побудил иорданскую сторону некоторое время назад закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Сирией. Это решение будет действовать до тех пор, пока военная ситуация не стабилизируется.

Asharq al-Awsat приводит мнение одного из своих собеседников, который проинформировал, что по итогам переговоров на высшем уровне Россия и Иордания сошлись на необходимости урегулирования конфликта между южанами и пытающимися их усмирить правительственными войсками прежде всего за счёт разрешения гуманитарного кризиса. Согласно этим сведениям, Амман готов оказать районам, формально вернувшимся под контроль Дамаска в 2018 году, соответствующую помощь. Правда, подробностей этого плана не приводится. Не исключено, что это предполагает и новую дипломатическую формулу для юга Арабской Республики.

kremlin.ru

Иордания как сирийский гарант

На встрече с Путиным Абдалла заявил, что Москва всегда оставалась важным элементом стабильности на Ближнем Востоке — в регионе, который постоянно бросает международным игрокам вызовы разной степени опасности.

Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль, — обратил внимание иорданский монарх, имея в виду прежде всего столкновения между Дамаском и южанами.

По оценкам Аммана, именно Москва сыграла наиболее конструктивную роль в сирийском урегулировании, что дало возможность столкнуть переговорный процесс с мёртвой точки.

Сама иорданская сторона уже выступала гарантом урегулирования на юге Сирии. Это произошло в 2018 году, когда руководству России, США, Израиля и Хашимитского королевства удалось договориться о «бескровной передаче» южных провинций под контроль сирийской правительственной армии. В рамках этой сделки некогда воевавшие против Дамаска повстанцы, обладавшие многосторонней поддержкой соседних государств, выразили готовность сложить оружие в обмен на гарантии безопасности и особый статус. Теперь экс-оппозиционеры уверяют, что всех обязательств, взятых три года назад, сирийское правительство так и не выполнило.

Дискуссия о Сирии велась и на уровне глав дипведомств РФ и Иордании. Сергей Лавров и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади уделили особое внимание «складывающейся обстановке в Сирии и вокруг неё», сообщается в заявлении российского министерства иностранных дел.

Сергей Лавров и ас-Сафади подтвердили принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, высказались в пользу скорейшего урегулирования кризиса на основе положений резолюции 2254 Совета безопасности ООН, — отметили в МИД РФ.

Впрочем, очевидно, что дискуссия о сирийском конфликте была гораздо шире, чем указывают официальные сообщения.

Президент России с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II kremlin.ru

Многосторонняя формула

Иордания на протяжении последних лет занимала позицию посредника в самых разных переговорах, и в нынешней ситуации Амман — крайне важный игрок для Москвы и официального Дамаска, отметил в разговоре с NEWS.ru исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов.

Именно через иорданскую территорию осуществляется торговля — из Сирии в Персидский залив. Конечно, она нестабильна, часто зависит от конъюнктуры и сирийской действительности. После открытия КПП Дамаск начал брать такие большие пошлины, что иорданцы в ответ также установили высокие взносы за проезд каждого сирийского грузовика. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

По словам собеседника NEWS.ru, в интересах Иордании выработать определённую формулу урегулирования на юге: до того, как США ввели «Закон Цезаря», который обеспечивает базу для введения санкций против тех, кто взаимодействует с Дамаском, иорданцы не исключали своего участия в строительных подрядах на сирийской территории, чтобы восстановить первичную инфраструктуру в южных районах.

Однако санкции и намерение Москвы и Дамаска через ситуацию с беженцами «релегитимировать Асада, а уже потом по-настоящему решать проблемы» делает крайне сложным решение этого уравнения, убеждён аналитик.

Проправительственные силы — прежде всего подразделения брата президента Махера Асада, где действует большое число проиранских фракций, — продолжают осаждать районы проживания бывших повстанцев, несмотря на то что Москва была гарантом соглашения в 2018 году, по которому эти сценарии исключались, — отмечает Мардасов.

Выработать новую мирную формулу для урегулирования ситуации невозможно, если речь не идёт о какой-то новой договорённости с участием США и других игроков вроде Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, заключил собеседник NEWS.ru. Вероятно, контактов с Иорданией в этих обстоятельствах будет мало.