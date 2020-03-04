Протестный потенциал южных провинций Сирии, которые два года назад вернулись под контроль центрального правительства и лояльных ему сил, показал свой пик. Серьёзным признаком проблем на юге Арабской Республики стало вооружённое восстание, которое подняли «примирённые» бойцы сирийской оппозиции. Несмотря на то, что оно было подавлено, есть основания опасаться за то, что мятеж повторится в ещё более внушительном масштабе.

Волна протестов и различного рода диверсий уже долгое время фиксируется в южных провинциях Сирии, однако на этот раз эксперты говорят о беспрецедентно скоординированном мятеже. Некоторые районы провинции Дераа превратились накануне в настоящую зону боевых действий из-за того, что бывшие бойцы Свободной сирийской армии (ССА) мобилизовались и напали на позиции правительственных сил. Самая ожесточённая перестрелка произошла в городе Эс-Санамайн. В результате операции Сирийской арабской армии (САА) восстание было подавлено. По словам научного сотрудника израильского аналитического центра «Форум регионального мышления» Елизаветы Цурковой, около 30 мятежников были отправлены в последний оплот противников официального Дамаска — провинцию Идлиб — на автобусе, остальные сдали своё оружие и были направлены на службу в 5-й штурмовой добровольческий корпус сирийской правительственной армии, который фактически управляется российским военным командованием.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

После примирения в 2018 году повстанческих территорий на юго-западе Сирии (провинции Дераа и Кунейтра) при участии внешних игроков (РФ, США, Израиля, Иордании) на границе с Израилем стал формироваться «суннитский буфер». Российская сторона взяла на себя обязательства вернуть в регион бывших оппозиционеров и обеспечить безопасность местным умеренным боевикам — для того, чтобы предотвратить расползание иранского влияния. По данным на апрель 2019 года, бывшие оппозиционеры составляли свыше 75% развёрнутой в провинции Дераа 8-ой бригады 5-го корпуса. Однако главная проблема, с которой столкнулись южные провинции после возвращения под контроль САА, — не столько качество всего «уравнения безопасности», сколько резкое ухудшение уровня жизни. Причина крылась в снижении роли местных гражданских структур, которые формировались на землях оппозиции для обеспечения нужд мирного населения, и сокращении участия со стороны различных НКО и НПО.

Юг Сирии считается колыбелью «революции» 2011 года. Ситуация в этих районах неизбежно будет экстраполироваться на другие провинции, перешедшие под контроль САА или имеющие такую перспективу, как например, протурецкий Идлиб. В экспертной среде полагают , что военные успехи сирийского правительства не являются гарантией полной стабилизации обстановки «на земле». Обстановку расшатывают произвольные аресты, частые исчезновения обычных людей и неготовность САА идти на уступки. Поведение официального Дамаска резко подорвало доверие к процессу «примирения», гарантом которого выступала Россия, и заставило бывших бойцов умеренной оппозиции снова взяться за оружие. Юг Сирии — не единственный в этом роде район. Подобные мятежи фиксировались и в пригородах сирийской столицы.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press