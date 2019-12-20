Череду убийств видных деятелей сирийской системы увенчало нападение на одного из командиров Национальных сил обороны Ахмеда Исмаила, также известного как Абу Хайдра. Когда его автомобиль передвигался по одному из районов Дамаска, в нём сработало взрывное устройство. Исмаил и его водитель погибли. Арабоязычные СМИ вписывают инцидент в ситуацию с общим недовольством в Дамаске, которое проявляется в насилии и волнениях. Примерно то же наблюдается в южных провинциях Арабской Республики.

Исмаил принадлежал не только к Национальным силам обороны, но и к одной из самых засекреченных спецслужб республики — военно-воздушной разведке Сирии. Ответственность за теракт взяли на себя «Бригады Кассиюн», опубликовав фотоснимки с места происшествия, которые были сделаны за несколько минут до того, как взрывное устройство было приведено в действие. Взрывное устройство, как следует из объявления, было установлено в автомобиле Исмаила. Примерно по такому же «сценарию» в сентябре этого года была подорвана машина Талиба Ибрагима, лояльного официальному Дамаску политического аналитика. За рулём находилась его супруга, которая получила ранения. Лёгкими ранениями отделался и его сын, который был в автомобиле.

Параллельно с терактом, в результате которого погиб Исмаил, в Восточной Гуте произошло нападение на контрольно-пропускной пункт сирийских сил безопасности. Диверсанты использовали огнестрельное оружие и гранатомёты. Не исключено, что это дело рук тех же военизированных формирований, что осуществили нападение на Исмаила.

Местные СМИ обращают внимание на то, что о «Бригадах Кассиюн» очень мало информации, однако время от времени они заявляют о себе именно так — посредством нападений на правительственные фигуры в Дамаске или в пригородах столицы. Отмечается, что атаки сопровождаются появлением на стенах домов фраз с антиправительственными лозунгами. Как говорят очевидцы, неизвестные люди распространяют бумажные листовки в окрестностях Дамаска, призывая баасистское правительство освободить невиновных, положить конец системе управления, основанной на этно-конфессиональных принципах, и улучшить условия жизни.

Наблюдатели обращают внимание на то, что напряжённость может быть связана с тем, что Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны, которые занимают ряд кварталов, не выполнили своих обещаний по поводу освобождения некоторых заключённых, которые, очевидно, имели отношение к оппозиции. Соответствующие договорённости были заключены после того, как лояльные правительству силы взяли под контроль сельскую местность в пригороде Дамаска.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Условия жизни в районе сирийской столицы, как и в других регионах республики, свидетельствуют об углублении экономического кризиса. В распространяемых участниками «восстания» брошюрах говорится о необходимости обеспечить местное население электричеством, топливом и «всем необходимым для жизни». Это закономерно, учитывая, что в декабре сирийский фунт достиг рекордного минимума — начиная с 2011 года, когда события «арабской весны» только начинались. Стабилизироваться национальной валюте до недавних пор помогало вмешательство извне. Так, «гибель» фунта была отсрочена после решения российского руководства в 2015-м отправить контингент в Арабскую Республику, формально — для противодействия террористическим элементам, на деле — в целях сохранения сирийского режима во главе с Башаром Асадом. Однако теперь всё очевиднее, что Сирия нуждается в другом, невоенном вмешательстве — в экономику.

В противном случае следует ожидать усиления оппозиционных настроений. Волна протестов и нападений уже долгое время фиксируется в южных провинциях Сирии. Например, в Дераа, которая считается колыбелью «сирийской революции». Наблюдатели считают насильственные меры естественной реакцией на то, что правительство страны и аппарат безопасности после перехода провинции под их контроль в 2018 году работали над тем, чтобы нейтрализовать местные группы влияния, имевшие отношение к оппозиции, хотя условия их неприкосновенности были согласованы официально, при участии России. Игнорирование сирийскими властями взятых на себя обязательств и снижение уровня жизни населения в «примирённых районах» из-за ухода оттуда НКО и местных советов способно спровоцировать новую волну антиправительственных настроений, которые пока позволяет купировать лишь страх возобновления боевых действий.