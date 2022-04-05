Глава МИД Швеции заявила о высылке трёх дипломатов России

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о высылке трёх российских дипломатов за пределы страны. Ранее сообщалось, что российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД страны, где его резко осудила Линде. Шведский дипломат отметила, что работа российских дипломатов не соответствует принципам Венской конвенции, пишет ТАСС.

Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС. Сегодня МИД также принял решение о депортации трёх российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны вышлют 30 российских дипломатов. Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД республики, где ему сообщили об этом.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже пообещали ответные меры в отношении итальянских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением по этому поводу.

Ранее правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике. Он пояснил, что они должны покинуть страну в течение двух недель, их якобы обвиняют в шпионаже.