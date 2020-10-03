Штайнмайер отметил способствовавшее объединению Германии мужество Горбачёва

https://static.news.ru/photo/e4251820-0576-11eb-9ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Объединение Германии было бы невозможным без мирных соглашений с СССР, Польшей, Хельсинкского процесса, НАТО, ЕС и США, а также мужества первого советского президента Михаила Горбачёва. Об этом заявил в субботу на официальной церемонии в Потсдаме по случаю Дня германского единства.

Мы должны снова и снова подчеркивать, что объединение не состоялось бы без мирных соглашений с Польшей и Советским Союзом, международного признания границы по Одеру — Нейсе, без Хельсинкского процесса, без НАТО и ЕС, как и без мужества Михаила Горбачёва, который скоро будет праздновать своё 90-летие, — сказал Штайнмайер.

В своей речи Штайнмайер также призвал создать памятник мирной революции в ГДР, который, по его словам, напоминал бы о мужестве граждан бывшей Восточной Германии, вышедших на антиправительственные демонстрации, и о том, что «восточные немцы взяли свою судьбу в собственные руки и сами себя освободили».

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны оккупации, включая советскую. В последней в знак несогласия с принятием единой конституции для земель, попавших в зону оккупации союзников (ФРГ), провозгласили образование ГДР. Обе Германии объединились спустя 41 год.

Дата 3 октября в качестве государственного праздника закреплена в Договоре об объединении Германии от 31 августа 1990 года. Это единственный государственный праздник ФРГ, установленный на федеральном уровне. Все остальные регулируются законодательством земель. 30-летие объединения в этом году хотели широко отпраздновать, но массовые торжества пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее особую роль США и СССР в объединении Германии отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он также выразил уверенность, что будущее страны может быть связано только с единой Европой, писал NEWS.ru.