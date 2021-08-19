Шрёдер назвал четырёх президентов США виновниками катастрофы в Афганистане

Ответственность за катастрофу в Афганистане лежит на последних четырёх американских президентах, начиная с Джорджа Буша — младшего. Об этом заявил в своей колонке для онлайн-портала T-Online бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

По мнению Шрёдера, ситуация с захватом «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) Кабула напоминает «бегство американских военных из Сайгона». Экс-канцлер подчеркнул: страны Запада заверяли друг друга, что подобное не должно повториться, однако случившееся в Афганистане стало катастрофой для США, НАТО, а также для немецкой политики. Шрёдер, в своё время согласившийся поддержать американцев в Афганистане, утверждает, что тогда невозможно было представить, что операция превратится в 20-летнюю войну. При этом бывший политик не отрицает и позитивных аспектов, которые принесла операция западных стран афганским гражданам, в частности образование и медицинское обеспечение. Впрочем, эти завоевания в настоящий момент оказались под угрозой.

Решающую ответственность [за провал] нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы — политики, за которую несут ответственность президенты Буш, Обама, Трамп, Байден, — утверждает Шрёдер.

Буша-младшего экс-канцлер обвиняет в начале операции в Ираке в 2003 году, которая создала вакуум в Афганистане и позволила талибам «взять рычаги» в свои руки.

Обама во время президентских выборов обещал вывести войска из Афганистана, но не мог не заметить усиление «Талибана» и потому в итоге объявил об увеличении военного присутствия в стране для сдерживания фундаменталистов и обучения афганской армии и полиции. Однако это, по мнению Шрёдера, не удалось: в 2014 году без предупреждения союзников Обама объявил о выводе войск США из страны, но через год, когда талибы захватили Кундуз, американский президент изменил своё решение. Подобные действия Шрёдер назвал «объявлением банкротства по американской политике» в стране.

Трамп, как полагает Шрёдер, не только не покончил с политикой Обамы, но и продолжил её, принимая односторонние решения по Афганистану. То же самое делал и Байден, объявив о выводе войск из страны.

Это было своего рода приглашение «Талибану» штурмовать Кабул до этой даты. Это не оставило шансов бундесверу, он тоже должен был уходить, — заявил Шрёдер.

Шрёдер посоветовал Германии, Европе и международному сообществу «признать реальность» и работать с «Талибаном».

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.