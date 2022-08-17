Шольц заявил о важности прямого общения с Путиным Канцлер ФРГ Шольц заявил о важности прямого общения с Путиным на тему Украины

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Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, их необходимо поддерживать, особенно в период кризиса. как бы трудно это ни было. Слова концлера приводит шведская газета Dagens Nyheter.

Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что подобным образом он надеется донести до Путина позицию Запада относительно ситуации на Украине. При этом Шольц признал, что не считает возможным нормализацию отношений между РФ и ФРГ в «обозримом будущем».

Ранее Шольц заявил, что Берлин выступит против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу».