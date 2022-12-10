Шольц заявил, что продолжит говорить с Путиным

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит общаться с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи с избирателями в Потсдаме он отметил, что придерживается с ним разных мнений о событиях на Украине, однако только диалог способен наладить ситуацию, передает DPA.

Мы придерживаемся совершенно разных мнений. Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом, — подчеркнул Шольц.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но на данный момент нужно прекратить боевые действия на Украине. Глава государства добавил, что российские военные должны покинуть территорию Украины. По его словам, так или иначе после окончания конфликта на Украине возникнет вопрос обеспечения безопасности Европы.

Также Шольц выразил надежду на создание европейской системы противовоздушной обороны Sky Shield в течение пяти лет. По его словам, специальная военная операция на Украине стала своего рода поворотным моментом, который заставил ФРГ задуматься об укреплении своей обороноспособности.