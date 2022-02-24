Шольц рассказал, когда ЕС примет антироссийские санкции

Новые антироссийские санкции в связи с проведением спецоперации РФ на Украине будут приняты 24 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он раскритиковал решение президента России Владимира Путина и призвал Москву немедленно вывести войска с украинской территории, сообщает РИА Новости.

В качестве следующего шага мы в тесной координации с международными партнёрами в НАТО и в Евросоюзе уже сегодня примем новые санкции. Хорошо, что мы так обстоятельно подготовились, — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что санкции будут приняты с целью дать понять российскому руководству, что за эту «агрессию» Москва заплатит «горькой ценой». Шольц раскритиковал решение Путина о проведении спецоперации и отметил, что российские президент «нарушает суверенитет и границы Украины, ставит под угрозы жизни украинцев, «братского народа России» , а также ставит под вопрос мирный порядок в Европе».

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России. Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.

В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены, а украинские погрансилы не оказывают сопротивления. Военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задача сил ДНР — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории.