Шольц потребовал возобновить переговоры между Россией и Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Soeren Stache/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с требованием к Москве и Киеву возобновить переговоры для быстрого достижения урегулирования конфликта. Он добавил, что обсуждение между двумя странами должно стать «более конкретным». По мнению немецкого лидера, противостояние должно быть завершено в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение​​​, — поделился Шольц.

Он назвал «недопустимым» нанесение новых разрушений на Украине. По словам политика, Россия должна вывести войска и остановить специальную операцию в соседней стране. Шольц при этом считает, что нельзя допустить, чтобы Украину принудили к миру.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее сообщил, что несколько сотен украинских военных прошли обучение по использованию нового оружия, в частности, американских гаубиц типа М777. Он отметил, что Украине ранее было передано боле 90 единиц подобной техники. Кирби добавил, что на данный момент американские инструкторы обучают ещё 50 человек, 15 солдат уже получили знания по использованию радаров системы ПВО, а 100 украинцев прошли курс по использованию броневиков.