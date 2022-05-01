Шольц пообещал помощь другим странам в случае голода из-за Украины

Олаф Шольц / Фото IMAGO/Piero Nigro / aal.photo/Global Look Press

Германия поможет странам, которые столкнутся с голодом из-за ситуации на Украине, заявил канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что Украина является одним из основных поставщиков зерна, но сейчас её возможности для экспорта ограничены, передаёт агентство DPA.

Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые не могут позволить себе купить зерно для населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим, — сказал Шольц.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис на Украине может ввергнуть в нищету и голод свыше одной пятой части всего человечества. По его словам, пострадать могут около 1,7 млрд человек.

Гутерриш отметил, что на долю Украины и России приходится порядка 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более 50% подсолнечного масла. Зерно из этих стран импортируют 45 наименее развитых стран Земли.