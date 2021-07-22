«Шикарные перспективы»: адвокат оценил подачу иска в ЕСПЧ против Украины

Иск России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины по событиям 2014 года имеет «шикарные перспективы». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

В жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма, перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, выступает против запрета на вещание русскоязычных каналов. В иске указывается, что Украина нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, что проявляется в гибели населения страны, а также в жестоком обращении с гражданами на Майдане, Донбассе и Одессе.

Исходя из юридической концепции у нас очень хорошие шансы, поскольку те факты, которые приведены [в иске] имеют место, и они нарушают права и свободы человека. Но ЕСПЧ очень часто принимает политизированные решения, то есть [существуют] большие сомнения в объективном решении, — считает Трунов.

Тем не менее если смотреть на последние события, то Москва сумела наладить отношения с США, также ситуация выправилась по теме газопровода «Северный поток — 2», по мнению эксперта, произошедшее может оказать положительное влияние на исход этого дела.

У нас шикарные перспективы. Я думаю, что не случайно именно сейчас подали [этот иск], потому что до встречи Байдена с Путиным этот вопрос даже рассматривать смысла не было. Это был бы холостой выстрел, — отметил доктор юридических наук.

Трунов затруднился назвать примерные сроки рассмотрения российского иска. Он напомнил, что ЕСПЧ действует в части сроков в абсолютно ручном режиме. По словам адвоката, некоторые иски принимаются и рассматриваются очень быстро, другие — подвешиваются до определённого момента.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что жалоба Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ на действия Киева станет «лакмусовой бумажкой» беспристрастности Страсбургского суда. Политик подчеркнула, что власти Украины продолжают дискриминацию русского языка, нарушают права национальных меньшинств, а также вводят законы о «коренных народах».