Слуцкий прокомментировал жалобу России на Украину в ЕСПЧ

Жалоба Генпрокуратуры России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия украинских властей имеет более чем веские основания и станет «лакмусовой бумажкой» беспристрастности Страсбургского суда. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии, поступившем в редакцию NEWS.ru .

Он напомнил, что в мае 2014 года в Одессе погибли более 40 человек. Также депутат добавил, что украинские военные уже седьмой год подряд обстреливают мирные районы Донбасса. Слуцкий подчеркнул, что власти Украины продолжают дискриминацию русского языка, нарушают права национальных меньшинств, а также вводят законы о «коренных народах». Судьям ЕСПЧ предстоит вынести решение о том, как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека.

Вот где понадобится вся их квалификация! Это не однополые браки, речь идёт о праве на мирную жизнь, о праве говорить на родном языке, — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

В МИД России отметили, что сложившаяся на Украине обстановка не оставила России другого выбора, кроме задействования международных судебных инстанций.