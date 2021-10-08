Шарик улетел: за что коллекционеры и политические активисты обожают Бэнкси

Британский художник Бэнкси загадочен настолько, что даже его подлинное имя неизвестно. С достоверностью можно сказать только то, что живёт он где-то в Бристоле, — для художника такая анонимность лишь повышает его популярность. Работы британца продаются за бешеные деньги и используются политическими активистами в качестве наглядного материала при оформлении своих кампаний. В эти выходные аукционный дом Christie's в Лондоне начинает экспонировать его, вероятно, самую раскрученную работу. Состоящий из двух отдельных рамок диптих «Девочка с шаром» предлагается по стартовой цене €4,1 млн.

Это тот самый случай, когда реноме автора работает на его произведения: известно, что схожая по названию картина Пабло Пикассо «Девочка на шаре» многократно критиковалась искусствоведами за неправильные пропорции фигур, неудачную перспективу и прочие «огрехи». Что не мешает полотну испанца занимать почётное место в списке самых великих произведений всех времён и народов.

Из-под кисти (или трафарета) Бэнкси на сегодня вышло множество работ, авторство которых не оспаривается. Они экспонировались в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Общая их рыночная стоимость оценивается в €46,5 млн.

banksy/instagram.com

Кроме годных к экспонированию в музеях картин художник также создал сотни уличных граффити. Так, «Девочка с шаром» (в немного другой компоновке) впервые появилась на опоре лондонского моста Ватерлоо в 2002 году.

Шарик уже улетает на второй части картины. Конечно, это означает, что девочка навсегда отделена от своего шарика в форме сердечка. Это картина о надежде и отчаянии, что очень понятно людям в той обстановке, в которой мы живём последние 18 месяцев, — теоретизирует директор музея послевоенного и современного искусства в Европе Катарин Арнольд.

Изящная недвижимость

Феномен Бэнкси имеет два измерения, и какое из них больше повлияло на то, что за бесхитростные, в общем-то, работы платят огромные деньги, однозначно утверждать сложно, сказал NEWS.ru специалист по современному искусству Иван Пантелеев.

У меня был каталог принтов Бэнкси, и ещё несколько лет назад они стоили максимум 50 тысяч евро. Но в мире современного искусства действуют законы маркетинга, когда стоимость произведения искусства определяется не обязательно талантом автора, а в большей степени тем хайпом, который вокруг его имени создаётся. Картины оцениваются в этой системе понятий не по таланту художника, а как ликвидный актив, как инвестиция. Иван Пантелеев гендиректор Novatek Art; организатор фестивалей граффити гендиректор Novatek Art; организатор фестивалей граффити

В этом смысле произведения искусства очень сходны с объектами недвижимости — их стоимость со временем только возрастает. Здесь просто отсутствует смысл в суждениях, хорошее то или иное произведение или плохое.

Однако конкретно в случае с Бэнкси в его произведениях есть и реальная искусствоведческая и культурологическая ценность, считает эксперт.

Бэнкси стал тем графитчиком, который изменил лицо стрит-арта, превратил его в жанр, которым искусствоведы перестали брезговать как чем-то «низким». Почему это удалось ему и не удалось десяткам других уличных художников, сказать сложно. Но так или иначе, Бэнкси стал родоначальником «высокого» стрит-арта, вывел его за рамки субкультуры в мейнстрим, породил множество подражателей, и уже одно это делает его творения ценными для искусствоведов и коллекционеров, — говорит Пантелеев.

Гражданин художник

Стиль работ Бэнкси моментально сделал их привлекательными для политизированных групп граждан в самых разных странах, которые вкладывали в них те или иные месседжи, о которых сам художник, возможно, и не помышлял (а спросить его самого, понятно, не представляется возможности).

В частности, девочка с шаром была перенесена на стену, отделяющую палестинские территории от Израиля (с палестинской её стороны). Всё та же девочка стала «лицом» кампании противников британских консерваторов на парламентских выборах в 2017 году — тогда её наносили себе на футболки сторонники оппозиции.

Dominic Robinson/wikimedia.org

Кроме того, работы Бэнкси использовались активистами, выступающими за права домашнего скота и иммигрантов, а также борцами с расизмом и противниками поп-культуры, ярким представителем которой является сам же художник.

Не стала исключением в этом смысле и Россия. В 2010 году Бэнкси перевёл эквивалент 4,5 млн рублей в помощь членам питерской арт-группы «Война», чьё радикальное (и часто граничащее с хулиганством) творчество вызывало у него восхищение.