«Северный поток» остановится на плановое техобслуживание «Северный поток» остановится на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Газопровод «Северный поток» с 11 по 21 июля будет остановлен на плановое техническое обслуживание. Об этом сообщает РИА Новости. При этом участники рынка опасаются, что данный фактор усугубит дефицит газа в европейском регионе.

Ранее оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что компания остановит обе нитки газопровода для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Если при этом объёмы поставляемого «Северным потоком» газа не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа может столкнуться с резким ростом биржевых цен на топливо. За месяц газовые котировки увеличились в два раза и на прошлой неделе, впервые с марта, преодолели отметку в $1900. Это в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.

Однако заместить весь выпадающий объём поставляемого в Европу газа за период техобслуживания будет невозможно по причине того, что Украина ограничила приём российского газа для транзита, а использовать газопровод «Ямал — Европа» через Польшу запрещают российские контрсанкции.

Ряд стран, включая Германию и Австрию, уже высказали опасения, что после окончания работ поставки по «Северному потоку» могут снизиться или полностью прекратиться.

В настоящее время газопровод «Северный поток», который остаётся главным маршрутом поставок голубого топлива из РФ в ФРГ, используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введённых против РФ. При этом немецкие политики опасаются, что техническая пауза может превратиться в «политическую», но российская сторона заявила об отсутствии опасений на этот счёт.