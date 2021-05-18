Северная Македония вышлет российского дипломата

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Власти Северной Македонии приняли решение объявить персоной нон грата российского дипломата. Он будет выслан из страны, сообщает Bloomberg.

Северная Македония высылает российского дипломата, — передаёт агентство.

Другие подробности не приводятся.

Ранее российские власти выслали из страны американских дипломатов, в том числе пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс. Она заявила, что для неё было честью работать в Москве с большим количеством российских и международных журналистов. Представительница американской дипломатической миссии вошла в перечень из 10 дипломатов США, объявленных российскими властями персонами нон грата. Данные меры были приняты Москвой в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.

10 мая Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что ситуация в отношениях с Россией «не улучшается».

Российское внешнеполитическое ведомство 30 апреля обнародовало список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию страны. В МИД РФ назвали это ответным шагом на ограничительные меры в отношении шести россиян, которые были введены Советом ЕС 2 и 22 марта.