«Сербия за путь в ЕС»: вице-премьер Михайлович рада переносу визита Лаврова Вице-премьер Сербии Михайлович обрадовалась переносу визита Лаврова

Фото: Shi Zhongyu / XinHua / Global Look Press

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович обрадовалась переносу намеченного на 6–7 июня визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова. По мнению политика, Белград выбрал путь в Европейский Союз, а приезд в страну представителя России мог поставить Сербию в затруднительное положение. Министр подчеркнула, что «меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», пишут «Известия».

Хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия чётко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич, — поделилась Михайлович.

Она добавила, что страна пытается выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который «действительно труден».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что закрыв воздушное пространство для самолёта главы ведомства Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами». Так она прокомментировала попытки Брюсселя продемонстрировать солидарность с коллективным Западом. Дипломат при этом отметила, что Европа утратила мировое лидерство. Она добавила, что Россия всегда вызывала специфические чувства у коллективного Запада.