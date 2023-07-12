Сенатор объяснил, зачем американцам «самолет Судного дня» на саммите НАТО Сенатор Джабаров назвал появление «самолета Судного дня» на саммите НАТО игрой на публику

Фото: Harrison Winchell/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что появление в Вильнюсе американского «самолета Судного дня» является частью масштабного спектакля, который приурочили к саммиту НАТО. По данным Flightradar24, самолет Boeing 747-E4B, который представляет собой воздушный командный пункт ВВС США, приземлился в Вильнюсе утром 11 июля, незадолго до начала переговоров членов Альянса.

Уже вчера было понятно, что это спектакль. Причем спектакль масштабный. С подгоном новой техники, систем ПВО Patriot. Даже «самолет Судного дня», который используется в случае начала ядерной войны. Это все игра на публику. Они всем показывают, как они нас опасаются, что они мощная организация и в любой момент может дать России отпор, — заявил Джабаров

Американский «самолет Судного дня», приземлившийся в Вильнюсе незадолго до начала первого дня саммита НАТО, днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где находится военная база Эндрюс морской авиации США. Boeing 747-E4B, предназначенный для использования в качестве воздушного пункта управления в случае ядерной войны, зашел на посадку в столице Литвы вслед за тем, как туда прибыл борт президента США Джо Байдена.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что «самолет Судного дня» всегда сопровождает лидера США в зарубежных поездках, чтобы он в любой момент имел возможность отдать стратегическим силам приказ о нанесении ядерного удара. По мнению эксперта, при этом Boeing 747-E4B ВВС США так же могли перебросить в Вильнюс и в целях устрашения России.