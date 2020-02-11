https://static.news.ru/photo/887c5fcc-4d09-11ea-81e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Снегопад привёл к сходу лавины в провинции Гилян на севере Ирана. В результате связанных с погодными явлениями происшествий погибли как минимум семь человек, сообщил представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.

По его словам, к пяти смертям привёл оползень в Рудбаре. Ещё два человека погибли из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште, передаёт YJC.

В стране зафиксированы неполадки со связью и подачей электроэнергии. Региональный департамент образования объявил выходной для учеников.

Ранее NEWS.ru передавал, что в турецкой провинции Ван лавина сошла на спасателей, которые проводили поисковую операцию в месте схода снега. В результате инцидента оказались зажаты около 50 человек.