Снегопад привёл к сходу лавины в провинции Гилян на севере Ирана. В результате связанных с погодными явлениями происшествий погибли как минимум семь человек, сообщил представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.
По его словам, к пяти смертям привёл оползень в Рудбаре. Ещё два человека погибли из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште,
В стране зафиксированы неполадки со связью и подачей электроэнергии. Региональный департамент образования объявил выходной для учеников.
Ранее NEWS.ru передавал, что в турецкой провинции Ван лавина сошла на спасателей, которые проводили поисковую операцию в месте схода снега. В результате инцидента оказались зажаты около 50 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен