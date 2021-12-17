Секретарь украинского Совбеза заявил о засилье российской пропаганды на ТВ

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что в стране слишком много пропагандистских каналов, которые озвучивают нарративы России. Он обвинил в этом «свободу слова», которая позволяет украинским СМИ излагать видение ситуации со стороны России, приводит мнение политика «Апостроф».

Когда начинают орать о свободе слова, так у нас её больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучивать нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того — не будет, — сказал секретарь СНБО.

Данилов считает, что русификация Украины началась в 1972 году как следствие политического противостояния между первым секретарём ЦК компартии Украины Петром Шелестом и сменившим его Владимиром Щербицким. Теперь нынешняя власть вынуждена это искоренять, отметил политик.

Ранее украинская писательница и националистка Лариса Ницой оказалась недовольна, что Львов постепенно «русифицируется». По её словам, в городе уже нельзя вывешивать флаг националистов каждый день.