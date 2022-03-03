СЦКК: ВСУ обстреливают Донецк

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Главы стран Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины на саммите в Париже 10–11 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Также отмечается, что послы союза во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Киева на присоединение к блоку 27 стран. Несмотря на это председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо добиться прекращения огня на Украине.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10–11 марта, — сказано в заметке. Он том, что заявка страны на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована, сообщил...