СЦКК: ВСУ обстреливают Донецк

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что посёлок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом украинских войск. Информация о раненых и жертвах не приводится. Представители ДНР при этом отметили, что украинские военные используют снаряды калибра 120 миллиметров, передаёт РИА Новости.
По оперативной информации, под обстрелом находится посёлок шахты имени Абакумова в Кировском районе Донецка, — сказано в заявлении.
Также сообщалось о попадании снаряда в здание детского сада в Донецке в ходе обстрела украинскими военными.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву. По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров, когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.