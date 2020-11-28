СБУ заявила о сокрытии СССР данных о миллионах смертей в 30-х годах

https://static.news.ru/photo/6fb01a82-31f2-11eb-ada8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила власти СССР в сокрытии данных о переписи населения в 1930-е годы, свидетельствовавших о миллионах смертей в результате искусственно созданного голода.

В заявлении СБУ говорится, что миллионы украинцев погибли в результате «голодомора» 1932-33 годов, но власти СССР не признавали своей вины и не распространяли данные переписи населения, которые публикуются на Украине сейчас, передает ТАСС.

Перепись населения СССР, добавляется в сообщении, прошла в 1937 году, и показала демографический кризис. Согласно данным переписи, население республики тогда составляло 29 млн жителей, тогда как демографы ожидали, что оно достигнет 35 млн.

Такой итоговый отчет «не понравился» руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи обвинили в «получении искусственно заниженных и искаженных цифр» и расстреляли, — сообщает СБУ.

Как сообщал NEWS.ru, голод в СССР 1932-33 годов до сих пор оценивается в России и на Украине по-разному. Киев в последние годы активно обвиняет власти СССР в «геноциде украинцев» и называют произошедшее «голодомором».

В октябре петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Министерство иностранных дел Германии выступило за отклонение петиции.

В декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа». По словам представителей посольства США в Киеве, инициативу поддержали обе палаты парламента.