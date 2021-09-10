16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Сборная России победила сборную Украины по волейболу

22:32, 11 сентября 2021
Сборная России победила сборную Украины по волейболу Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сборная России победила сборную России по волейболу. Матч проходил 11 сентября.

Встреча <...> завершилась со счётом 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян, — сообщает РИА Новости.

Чемпионат Европы проходит в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. В полуфинале Россия встретится с победителем матча между Польшей и Финляндией.

Ранее Федерация волейбола Украины пообещала своей сборной 10 млн гривен за победу над Россией. Матч пройдёт 11 сентября в польском городе Гданьске, сообщает пресс-служба организации.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео