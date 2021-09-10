Сборная России победила сборную Украины по волейболу

Сборная России победила сборную России по волейболу. Матч проходил 11 сентября.
Встреча <...> завершилась со счётом 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян, —
сообщаетРИА Новости.
Чемпионат Европы проходит в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. В полуфинале Россия встретится с победителем матча между Польшей и Финляндией.
Ранее Федерация волейбола Украины пообещала своей сборной 10 млн гривен за победу над Россией. Матч пройдёт 11 сентября в польском городе Гданьске, сообщает пресс-служба организации.