Сборная России победила сборную Украины по волейболу

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Сборная России победила сборную России по волейболу. Матч проходил 11 сентября.

Встреча <...> завершилась со счётом 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян, — сообщает РИА Новости.

Чемпионат Европы проходит в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. В полуфинале Россия встретится с победителем матча между Польшей и Финляндией.

Ранее Федерация волейбола Украины пообещала своей сборной 10 млн гривен за победу над Россией. Матч пройдёт 11 сентября в польском городе Гданьске, сообщает пресс-служба организации.