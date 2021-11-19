«Сбер» стал единственным представителем России в мировом рейтинге Forbes

Forbes в партнёрстве с исследовательской компанией Statista выпустил рейтинг 750 лучших компаний — работодателей мира. «Сбер» стал единственной компанией из России, которая попала в рейтинг, сформированный на основании опроса 150 тысяч сотрудников из 58 стран, работающих в многонациональных компаниях и учреждениях, сообщила «Газета.Ru».

Участников опроса попросили оценить их готовность рекомендовать работодателей друзьям и родственникам, а также оценить других работодателей в своих отраслях. Возглавила список лучших южнокорейская компания Samsung, в первую десятку вошли в основном американские технологические гиганты, такие как Apple, IBM, Microsoft и Dell.

«Сбер» оставил позади крупнейшие мировые холдинги, среди которых Goldman Sachs, Mazda, Subaru, Nissan Motor и Metro Group.

По последним данным, в «Сбере» работает 281,7 тысячи человек. В честь 180-летия компании всем сотрудникам будет начислено 30 тысяч бонусов «СберСпасибо» и подарена бесплатная подписка «СберПрайм+».

Ранее стало известно о том, что «Сбер» предложил законодательно закрепить интеграцию коммерческих сервисов идентификации с Единой системой идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» (ЕСИА).

Также сообщалось о том, что «Сбер» повысил базовые ставки по своим ипотечным программам. При покупке квартир в новостройках новые условия ипотеки составляют от 8,8% годовых, на вторичном рынке — от 9,1%. Это уже третье повышение ставки с начала года.