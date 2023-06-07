Сбавили газ: эксперт пояснил реакцию англосаксов на теракт на Каховской ГЭС Профессор Ткаченко: США и Британия начинают реалистично смотреть на ситуацию на Украине

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Сдержанные заявления лидеров «англосаксонских» стран о причинах затопления Каховской ГЭС свидетельствуют о том, что политическая элита Запада начинает более реалистично смотреть на ситуацию вокруг Украины, заявил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, лидеры США и Британии Джо Байден и Риши Сунак пока «перестали нажимать на газ», чтобы еще больше не нагнетать украинский кризис.

Украинское контрнаступление пока не такое успешное. Вероятно, оно вообще будет провальным. Это реалии, которые невозможно игнорировать. А политическая элита Запада учитывает эти факторы, — отметил Ткаченко.

По мнению эксперта, представители политической элиты Запада действуют не из симпатий или антипатий к Москве, но «именно так, как должны действовать в условиях информационной войны». Они также опасаются, что в какой-то момент «критическая масса свидетельств против Украины» прольет свет на истинные причины этой масштабной техногенной катастрофы.

Сунак просто не хочет вмешиваться во все эти разборки и расследования. Он оставил это дело экспертам, журналистам и военным, — заявил Ткаченко.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. По словам Кирби, Вашингтон в настоящее время изучает информацию, которая имеется в его распоряжении. Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена работает в тесном сотрудничестве с украинской стороной по этому вопросу.

Несмотря на то что Киев обвинил в подрыве электростанции Москву, и эту версию поддержали на Западе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «пока рано называть виновных и выносить окончательное суждение», а президент США Джо Байден ограничился обещанием, что Вашингтон и впредь продолжит оказывать помощь Киеву.