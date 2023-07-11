СБ ООН не поддержал резолюцию России по доставке гумпомощи в Сирию Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР через Турцию

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Совет Безопасности ООН отказался принять проект резолюции России о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через Турцию, сообщает РИА Новости. Документ не набрал нужных девять голосов из 15. Среди постоянных членов СБ за резолюцию проголосовали Россия и Китай, остальные страны выступили против.

Согласно проекту резолюции, работу КПП «Баб-эль-Хава» должны были продлить на шесть месяцев, то есть до начала 2024 года. Срок действия договоренности о доставке гумпомощи Сирии через Турцию истек 10 июля.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Баку заявил, что Совет Безопасности ООН в его нынешнем виде является пережитком прошлого. Он добавил, что в Совбезе ООН должны быть предоставлены страны, председательствующие в Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза. Алиев уточнил, что этим государствам необходимо предоставить места в Совете Безопасности на ротационной основе и наделить их правом вето.

В июне издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что власти США хотят реорганизовать СБ ООН и включить в его состав еще шесть стран в статусе постоянных членов Совбеза, но без предоставления этим государствам права вето. WP сообщало, что США обсуждают расширение СБ с дипломатами из 193 стран — членов ООН.