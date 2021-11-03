Савченко пришла на митинг против обязательной вакцинации в Киеве

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко со своей сестрой Верой, приняли участие в митинге против обязательной вакцинации возле здания Верховной рады в Киеве, передаёт РИА Новости. Ранее женщин обвинили в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Тут много людей, тут на акции более 5 тысяч человек. У меня требования, как и у всех украинцев. Я украинка. Неважно политик ты или нет. Ты имеешь право свободно передвигаться по стране. Это право каждого. Также нарушены права на работу, образование, на медицину, на детство. Дальше власть будет только усугублять ситуацию, — цитирует агенство Савченко.

По мнению Савченко, вакцинация — личный выбор каждого человека и власти не имеют права его лишать.

Ранее в полиции Украины сообщили, что экс-депутат Рады пыталась попасть в страну по поддельному сертификату о вакцинации. В результате против неё было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. Савченко может грозить штраф в размере $32, арест на 6 месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет.

29 октября Савченко и её сестре Вере официально вручили подозрение в использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.