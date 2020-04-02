Саудовская Аравия закрыла мусульманские святыни из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d78b2130-74f9-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по решению властей полностью закрываются на въезд и выезд с 2 апреля до принятия особого решения.

Передвигаться в городах разрешено для населения лишь с 06:00 до 15:00 только для получения медицинских услуг, приобретения лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Можно покидать дома для посещения банка, передаёт «Интерфакс».

Присутствие детей на улицах запрещено. Свободное перемещение по городу разрешено только сервисам срочной доставки товаров и питания, а также различным городским и центральным спецслужбам.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

В любом общественном месте, кроме такси, люди обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Заражённые с лёгкой формой коронавируса будут проходить лечение дома. Все медики, участвующие в противодействии COVID-19, будут получать бесплатные лекарства.

Проездные тех жителей, которые соблюдают карантин, продлят на девять дней. Школьникам и студентам увеличат срок действия льготных карт для проезда на транспорте на месяц со дня окончания режима повышенной готовности.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.