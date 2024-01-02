Саудовская Аравия вступила в БРИКС Al Ekhbariya: Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС

Фото: Li Yahui/XinHua/Global Look Press

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, сообщил телеканал Al Ekhbariya. По его информации, королевство стало полноправным членом организации.

Началось полноправное членство королевства в БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире, — говорится в сообщении.

Ранее замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что вступление Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ в БРИКС в 2024 году является знаковым событием. По словам сенатора, эти страны могут вывести объединение на новый уровень. Он подчеркнул, что Россия также прилагает немало усилий для восстановления своих позиций в Африке, в этом контексте он отметил значимость присоединения Египта и Эфиопии к БРИКС.

СМИ сообщали, что президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение своей страны в БРИКС. Предположительно, он направил официальный отказ президенту РФ Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и лидерам других стран — членов организации. По данным источников, Милей объяснил, что считает присоединение Аргентины к БРИКС неуместным на данный момент.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя решение президента Аргентины отказаться от вступления в БРИКС, назвал этой глупым поступком. По его мнению, таким образом Милей действует против самих аргентинцев и бизнеса.