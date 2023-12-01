Названы страны, которые выведут БРИКС на новый уровень Сенатор Климов: Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ выведут БРИКС на новый уровень

Фото: brics2023.gov.za

Курс РФ направлен на максимально взаимовыгодную интеграцию на пространствах Большой Евразии, в этой связи вступление в БРИКС со следующего года Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ является знаковым событием, рассказал NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, большую роль для развития Глобального Юга сыграют Египет и Эфиопия.

Вступление в БРИКС со следующего года Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ — знаковое событие. Эти страны могут вывести БРИКС на новый, качественный уровень. Кроме того, Россия прилагает немало усилий для восстановления наших позиций в Африке. В этом отношении присоединение к БРИКС с 1 января 2024 года Египта и Эфиопии тоже значимо и будет способствовать большому интеграционному процессу, охватывающему страны Глобального Юга, — сказал Климов.

Ранее сенатор заявил, что БРИКС развивалось как организация и без Аргентины, поэтому отказ страны вступить в объединение скорее негативно отразится на ней самой. БРИКС тем временем продолжит существовать и даже не заметит, что в составе нет этого государства. Если сравнивать товарооборот России и Аргентины с аналогичными показателями РФ и Китая, то разница здесь будет «налицо», добавил сенатор. По его словам, это еще раз подтверждает, что отдаление страны от БРИКС для Москвы и других членов организации «несущественно».