«Даже не заметим»: сенатор ответил отказавшейся вступать в БРИКС Аргентине Сенатор Климов: БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовало и развивалось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

БРИКС развивалось как организация и без Аргентины, сообщил NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, отказ страны вступить в объединение скорее негативно отразится на самой Аргентине. БРИКС тем временем продолжит существовать и даже не заметит, что в составе нет этого государства, указал сенатор.

Это не новость, что собирается отдаляться от БРИКС, России, Китая, Бразилии. БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовало и развивалось как организация крупнейших государств мира. Я думаю, если Аргентина не захочет воспользоваться уникальной для себя возможностью войти в эту структуру, то скорее это негативно отразится на перспективах самой Аргентины. Даже не заметим, что Аргентины не будет в составе, — указал Климов.

Если сравнивать товарооборот России и Аргентины с аналогичными показателями РФ и Китая, то разница здесь будет налицо, добавил сенатор. По его словам, это еще раз подтверждает, что отдаление страны от БРИКС для Москвы и других членов организации «несущественно».

А вот для Аргентины, прежнее правительство которой очень туда стремилось, писало заявки, лоббировало эту идею, для тех, кто думал о выходе Аргентины на глобальный уровень, это будет трагично. Но это выбор нового президента, — добавил Климов.

Ранее советник президента по внешней политике и будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино объявила, что Аргентина на намерена вступать в БРИКС. Она также напомнила о том, что формального принятия приглашения о вступлении в организацию не было.