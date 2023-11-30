Новые власти Аргентины определились по отношению к БРИКС Будущий глава МИД Аргентины: страна не будет вступать в БРИКС

Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не намерено вступать в БРИКС, заявила его советник по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино в своем Twitter (Х). Она напомнила о том, что формального принятия Аргентиной приглашения о вступлении в организацию не было.

Аргентина не войдет в БРИКС, — написала она.

Депутат-либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в минувшее воскресенье, 19 ноября. Ему удалось опередить по количеству голосов министра экономики Серхио Массу. Инаугурация избранного президента состоится 10 декабря.

Ранее сообщалось, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что отношения между Аргентиной и Россией зависят от позиции нового лидера страны к БРИКС. Парламентарий не исключал, что Милей не откажется от прежнего внешнеполитического курса Аргентины и сохранит традиционно хорошие отношения с Москвой.