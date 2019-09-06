В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о намерении страны инвестировать $5 млрд в развитие Дальнего Востока России. За месяц до проведения ВЭФ представительная бизнес-делегация из Индии посещала город для изучения возможностей двустороннего сотрудничества. Президент Федерации индийских торгово-промышленных палат Сандип Сомани рассказал News.ru на полях ВЭФ о том, что волнует бизнесменов, желающих выйти на российский рынок.

— Премьер-министр Моди и президент Путин подписали меморандум о сотрудничестве в области экономики. На ваш взгляд, как этот шаг поможет углублению двустороннего экономического сотрудничества?

— Индийско-российское экономическое сотрудничество имеет долгую историю: Дели и Москва дружат уже более 70 лет. Я думаю, что президент Путин и премьер-министр Моди жаждут вывести сотрудничество между странами на высший уровень. Так что помимо успешного военно-технического сотрудничества мы сейчас наблюдаем постепенное углубление экономического сотрудничества между странами. Мне кажется, что оба лидера хотят вывести и двустороннюю торговлю на высочайший уровень. Именно эта сфера представляет для Индии особый интерес, поскольку речь идёт в том числе о нефти, газе, редких металлах. Мы планируем работать на этом направлении и увеличивать индийские инвестиции в эти отрасли.

Обмен документами, подписанными в ходе визита Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Российскую Федерацию kremlin.ru

— В каких еще областях экономического сотрудничества заинтересована Индия?

— Индия — один из крупнейших в мире производителей бриллиантов. Россия же богата запасами алмазов. Индия — крупнейший импортёр золота, а Россия обладает большими запасами этого драгоценного металла. Я думаю, что есть много областей, в которых наши страны могут сотрудничать: химикаты, бумага, атомная энергетика, газ, нефть. Индия — занимает второе место в мире по импорту нефти и газа. У нас уже сформировалось поистине стратегическое сотрудничество, и в ближайшем будущем его ждёт значительное расширение.

— Есть ли какие-то проблемы с выходом индийских компаний на российский рынок?

— Россия сейчас открывает свою экономику для иностранных компаний, и я не вижу никаких серьёзных препятствий. Те бизнесмены, которые инвестируют средства в Россию, делились со мной своим позитивным опытом работы.

— Сколько индийских компаний участвует в этом году в ВЭФ?

— Месяц назад я приезжал во Владивосток с министром торговли и промышленности Индии, я возглавлял делегацию из 150 представителей частного сектора. Сейчас в форуме участвует порядка 60 индийских бизнесменов плюс представители правительства страны. В прошлом месяце в составе делегации также были главы четырёх крупнейших штатов Индии. Их целью было вдохновить инвесторов из подконтрольных им территориальных субъектов приехать в Россию и инвестировать средства в страну.

— Были ли подписаны какие-то крупные контракты между индийскими и российскими компаниями «на полях» ВЭФ?

— В общей сложности было подписано порядка 30 меморандумов между индийскими компаниями и российским правительством и компаниями из РФ. Конкретные детали будут озвучены в ближайшее время.