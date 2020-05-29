Самым пожилым мужчиной в мире стал гражданин Румынии

Житель Бухареста Думитру Комэнеску в возрасте 111 лет и 7 месяцев был признан самым пожилым мужчиной планеты.
Об этом сообщает Геронтологическая исследовательская группа (GRG), выявляющая долгожителей по всему миру. В румынском Центре для пожилых рассказали, что Комэнеску был инженером-агрономом,
Секрет его долгожительства — любовь семьи, детей, трех внуков и двух правнуков, — говорится в сообщении Центра.
В начале 2020 года гражданин Румынии занимал третью строчку в перечне самых пожилых мужчин планеты — первые две строчки занимали японец Китетсу Ватанабе и британец Роберт Уэйтон. Однако позже Ватанабе и Уэйтон скончались.
Для меня большая честь официально стать самым пожилым мужчиной в мире, — признался Комэнеску.
Ранее NEWS.ru писал о том, что количество долгожителей в России увеличилось почти на 10% с 2019 по 2020 год.
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