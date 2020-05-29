Самым пожилым мужчиной в мире стал гражданин Румынии

https://static.news.ru/photo/3fbd3784-a1b4-11ea-b619-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.bucurestibusiness.ro/Twitter

Житель Бухареста Думитру Комэнеску в возрасте 111 лет и 7 месяцев был признан самым пожилым мужчиной планеты.

Об этом сообщает Геронтологическая исследовательская группа (GRG), выявляющая долгожителей по всему миру. В румынском Центре для пожилых рассказали, что Комэнеску был инженером-агрономом, передаёт ТАСС.

Секрет его долгожительства — любовь семьи, детей, трех внуков и двух правнуков, — говорится в сообщении Центра.

В начале 2020 года гражданин Румынии занимал третью строчку в перечне самых пожилых мужчин планеты — первые две строчки занимали японец Китетсу Ватанабе и британец Роберт Уэйтон. Однако позже Ватанабе и Уэйтон скончались.

Для меня большая честь официально стать самым пожилым мужчиной в мире, — признался Комэнеску.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество долгожителей в России увеличилось почти на 10% с 2019 по 2020 год.