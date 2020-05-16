Во Франции задержали самого разыскиваемого преступника за геноцид в Руанде

https://static.news.ru/photo/1a734068-9787-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Руины церкви Нтарама, где прятались более 5000 человек Фото: Scott Chacon/CC BY 2.0/wikimedia.org

Во Франции задержан бизнесмен Фелисьен Кабуга. Он подозревается в финансировании геноцида в Руанде в 1994 году.

По данным телеканала BFM со ссылкой на источники в прокуратуре, предприниматель владел радиостанцией «Свободное радио и телевидение тысячи холмов». С помощь этого СМИ в Руанде в 1994 году разжигалась этническая ненависть между народностями тутси и хуту. Также Кабуга собирал денежные средства на помощь отрядам «Интерахамве» для совершения преступлений против тутси.

Журналисты подчёркивают, что Кабуга — «один из самых разыскиваемых беглецов на планете». Мужчину задержали недалеко от Парижа.

Бизнесмена передадут Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ). Кабуга был арестован в ходе сложной операции, в которой приняли участие МОМУТ, Интерпол, Европейское полицейское агентство, ряд стран Европы, США и Руанда.

Арест Фелисьена Кабуги является напоминанием, что ответственные за геноцид могут быть привлечены к ответственности даже спустя 26 лет после совершения преступлений, заявил прокурор МОМУТ Серж Браммерц, — сообщает ТАСС.

Геноцид в Руанде в 1994 году произошёл после прихода к власти временного правительства, состоящего из представителей народности хуту. Он был направлен против народности тутси, а также против хуту, которые придерживались умеренных политических взглядов. Погибли около 800 тысяч человек.

NEWS.ru писал, что в МОМУТ 16–17 июня рассмотрят апелляцию по делу экс-командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича. Военный был приговорён к пожизненному сроку за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны 22 ноября 2017 года.