https://static.news.ru/photo/26b4b516-466d-11ea-97c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics закроет свой крупнейший в Китае магазин в связи с угрозой распространения коронавируса.

Розничный магазин площадью 800 квадратных метров был открыт в Шанхае в октябре 2019 года.

Мы приняли решение временно закрыть (магазин. — NEWS.ru) из соображений безопасности. Возобновление работы будет зависеть от ситуации в Китае, — цитирует сотрудника компании агентство Yonhap.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Как ранее писал NEWS.ru, американская корпорация Apple приняла решение временно закрыть все магазины на материковом Китае до 9 февраля из-за эпидемии коронавируса.