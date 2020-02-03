Южнокорейская корпорация Samsung Electronics закроет свой крупнейший в Китае магазин в связи с угрозой распространения коронавируса.
Розничный магазин площадью 800 квадратных метров был открыт в Шанхае в октябре 2019 года.
Мы приняли решение временно закрыть (магазин. — NEWS.ru) из соображений безопасности. Возобновление работы будет зависеть от ситуации в Китае, — цитирует сотрудника компании агентство Yonhap.
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.
Как ранее писал NEWS.ru, американская корпорация Apple приняла решение временно закрыть все магазины на материковом Китае до 9 февраля из-за эпидемии коронавируса.
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