«Самоубийство»: Киеву предрекли жёсткий ответ КНР из-за «Мотор Сич»

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Решение киевских властей по предприятию «Мотор Сич» не останется без ответа со стороны Пекина. По словам осведомлённого источника, хорошо знакомого с настроениями китайского бизнеса, если КНР решит, что ей не нужны украинские руда или кукуруза, то европейская страна понесёт «грандиозные убытки». По его словам, украинские коммерсанты считают политику Киева в отношении партнёров из КНР самоубийственной.

Эксперт уверен, что Украина это делает не по своей воле, а исходя из установок Соединённых Штатов Америки. Он убеждён, что ни Евросоюз, ни Белый дом не компенсируют колоссальные потери, которые обеспечены из-за подобных действий Киева. Речь идёт о миллиардах долларов США, так как КНР является важнейшим импортёром украинской руды.

Я хорошо знаю, как работает Китай. Это огромный рынок, но доступ на него жёстко регулируется правительством. Если Пекин решит, что украинская руда или кукуруза на этом рынке лишняя, то нас (Украины. — NEWS.ru) там не будет. Это грандиозные убытки, — цитирует собеседника портал «Страна.ua».

Кроме того, по предварительным данным некоторых западных посольств на Украине, в США опасаются военного сотрудничества РФ и Китая в Чёрном море, если таковое затронет ещё и Крым, то новый «обмен любезностями» между Киевом и Пекином гарантирован.

В конце марта 2021-го президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации предприятия «Мотор Сич». Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о неотложных мерах по защите нацинтересов в сфере авиационных двигателей и предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. «Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, которое занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Киеве арестовал весь пакет акций «Мотор Сич». Ценные бумаги переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В СБУ сообщили, что в отношении компании ведутся досудебные расследования по двумя статьям — о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.